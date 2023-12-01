Ходатайство об аресте Шарлота передано в суд

В Кировский районный суд Самары переданы материалы о аресте певца Эдуарда Шарлота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Поступило [ходатайство] об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в суде.

Судебное заседание, на котором Шарлоту изберут меру пресечения, пройдет 2 декабря.

В ночь на 22 ноября певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали.

Обвинения Эдуарду Шарлоту пока не предъявлены. Все три уголовных дела против певца — два по статье о реабилитации нацизма и одно об оскорблении чувств верующих — возбуждены из-за его роликов в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Накануне Шарлота этапировали в Самару. После разговора со следователем музыкант будет досиживать положенный ему срок административного ареста.

Ранее представители певца Егора Крида (настоящее имя Егор Булаткин) потребовали извинений от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной за то, что она назвала артиста «главным скамером страны».