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Собчак не увидела романтизации банд в сериале «Слово пацана»

Журналистка Собчак назвала шумиху вокруг сериала «Слово пацана» пиаром

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак призналась в Telegram-канале, что не увидела никакой романтизации подростковых банд в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Я думаю, что вся эта шумиха — грамотный и управляемый пиар продюсеров. Некоторые коллеги в офисе на него клюнули, кстати. Жуть той эпохи и судеб пацанов, которые стали прототипами героев сериала, настолько ужасает, что непонятно, как это вообще может что-то романтизировать. Продюсеры это точно понимали, а мы все попались в воронку пиара», — призналась телеведущая.

Она также назвала новое шоу режиссера Жоры Крыжовникова самым крутым сериалом года, отметив, что давно уже не ждала выхода новых серий отечественного сериала.

Недавно в Госдуме дали совет создателям сериала «Слово пацана». Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что подрастающему поколению нужно рассказывать о тяжелых для страны годах, однако делать это следует ответственно.

«Если мы начинаем героизировать бандитов и воров, романтизировать их образы и в целом время «лихих 90-х», молодые люди закономерно захотят подражать тем, кого они видят с экрана. Отсюда и всплеск детской преступности, о котором нам говорят правоохранительные органы», — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что завершились съемки второй части «Битлджуса».

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