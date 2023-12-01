Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев назначен худруком Большого театра вместо Владимира Урина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Telegram-канал правительства России.

«Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Владимир Урин освобождается от должности руководителя по собственному желанию.

15 ноября газета «Известия» со ссылкой на три собственных источника писала, что художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит московский театр. Издание отмечало, что глава Мариинки заменит Владимира Урина, который возглавляет театр с 2013 года. 30 ноября в Большом театре прокомментировали слухи о назначении Гергиева директором.

Также сообщалось, что Урин объявил творческому коллективу о своем последнем рабочем дне в театре. Дата и место съемки не указывались.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что глава государства не назначает главу Большого театра.

Ранее в Госдуме высказались о портрете Аллы Пугачевой в фойе московского театра.