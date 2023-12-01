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В Москве представили книгу «Во имя народа» Чжоу Мэйсэня о коррупционерах Китая

На NON/FICTION дебютировала книга «Во имя народа» Мэйсэня в русском переводе

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Издательство Шанс

В Москве на международной ярмарке интеллектуальной литературы NON/FICTION впервые представили психологический детектив «Во имя народа» Чжоу Мэйсэня. Об этом «Газете.Ru» сообщили в издательстве Шанс.

В центре сюжета — антикоррупционное расследование в Китае и интриги местных политических элит. Чем дальше органы безопасности распутывают доверенное им дело, тем сильнее ощущают сопротивление. Книга уже переведена и выпущена в 12 странах мира. Ее общий тираж превысил 1,6 млн. экземпляров.

Создатель «Во имя народа» Чжоу Мэйсэнь начал свою трудовую деятельность, работая журналистом, а в середине 1980-х занялся писательством. В своем творчество он исследует современную жизнь в Китае с позиции реализма. При этом особое внимание автор уделяет таким явлениям, как коррупция и взяточничество. Этими темами Чжоу Мэйсэнь интересовался еще будучи журналистом — ему приходилось проводить сотни интервью с арестованными коррупционерами.

Старший научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Александр Пиковер перевел работу Мэйсэня на русский язык.

Ярмарка NON/FICTION проходит с 30 ноября по 3 декабря в московском комплексе «Гостиный Двор».

Ранее сообщалось, что завершились съемки второй части «Битлджуса».

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