Актер Левин — о пропаже сына: «полиция не знает, в каком направлении его увезли»

Актер Александр Левин обратился в полицию из-за пропажи четырехлетнего сына. В разговоре с «Газетой.Ru» артист заявил, что ребенка из детского сада увезла в неизвестном направлении его супруга, с которой он разводится. Сейчас правоохранители пытаются выяснить, где находятся мальчик и его мать.

«Вчера, 30 ноября, моя жена забрала некоторое имущество из квартиры, в которой мы проживаем втроем с ребенком. После шести часов вечера она забрала ребенка из детского сада и увезла его в неизвестном мне направлении. Она должна была его забрать и привезти, так как у меня возможности забрать его не было. Но ребенка не было [дома] ни в семь, ни в восемь вечера. Мне она написала: «Мы теперь живем в другом месте». Предпосылок к тому, чтобы увезти ребенка, не было. Никаких разрешений ей на это никто не давал — ни суд, ни органы опеки, ни отдел по делам несовершеннолетних. В три часа ночи я пошел в полицию и написал заявление, чтобы ребенка нашли. Сейчас проводятся разыскные мероприятия, пока информации от следователей о том, что ребенок найден, мне не поступало. Мы пока не знаем, где находится мой сын», — рассказал Левин.

Актер сообщил, что находился с женой в процессе развода, однако официально их еще не развели. По его словам, супруга уже ограничивала его общение с сыном, однако до этого актер не обращался в соцслужбы.

«СМИ пишут, что это бывшая жена, но она моя настоящая супруга. У нас был суд по разводу, но решение еще не вступило в законную силу. Сейчас данное решение находится в апелляционной инстанции. Она говорит, что у нее штамп о разводе стоит в паспорте. Но этот штамп недействителен, потому что решение суда недействительно. Сначала мы подали апелляцию, потом подали частную жалобу, потому что эту апелляцию не взяли. Прошло уже три месяца. Она за это время, конечно, взяла гербовое свидетельство о разводе и поставила себе печать, но это не значит, что оно действительно. Она уже не давала мне общаться с ребенком. Допустим, в августе не видел сына даже по видео, не разговаривал с ним в течение месяца. Но я не обращался в органы, потому что думал, что, может быть, она опомнится. Но ситуация усугубляется с каждым днем. И как ее решить? Я не знаю», — заключил Левин.

О том, что звезда фильмов «Бык» и «Последний рубеж» Александр Левин обвинил супругу в похищении сына, сообщил Telegram-канал 112. Сама женщина в разговоре с SHOT заявила, что никого не похищала. Она отметила, что уже развелась с актером и подала в суд на алименты.

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