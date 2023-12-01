Охлобыстин об уехавшем Гребенщикове: «Большая печалька»

Актер Иван Охлобыстин заявил в беседе с aif.ru, что у большинства эмигрировавших из России артистов нет никаких перспектив за границей.

«Вот БГ (признан в РФ иностранным агентом) (Борис Гребенщиков, — прим. «Газеты.Ru») уехал. Большая печалька. Он мне нравился, на самом деле. Но бросил свою группу, не говоря уж о России. Ну и что? Чего стоили все его откровения?» — заявил актер.

Охлобыстин пояснил, что за рубежом Гребенщиков не найдет аудитории, которая будет слушать его «мутные песни».

«Это мы в них искали глубокие смыслы по старой любви. А оказалось, это слова, пустота, ничто. Нуль. Новые имена стали появляться. И слава богу!» — подытожил артист.

17 октября Охлобыстин признался в интервью с телеведущим Борисом Корчевниковым, что страдал от алкогольной зависимости. Артист отметил, что до 23 лет вел «целомудренный» и спортивный образ жизни. По словам звезды, его молодость выпала на тот момент, когда появилась в продаже текила и открылись ночные клубы.

Вскоре, осознав свою зависимость от алкоголя, Охлобыстин обратился к священнику, который помог ему. Артист до сих пор поддерживает связь с ним и называет его своим духовным наставником.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, за сколько споет для йоркширского терьера.