«Это мое личное»: Чеботина намекнула на проблемы в отношениях с ЮрКиссом

Певица Люся Чеботина на подкасте «Ниче святого» рассказала, что не расставалась с ЮрКиссом.

«Все писали, что мы расстались. Я даже знаю аккаунты, где покупается реклама, как там делаются статьи за деньги. Это просто кому-то очень надо. У нас такая ситуация, которую я бы не хотела рассказывать — это мое личное. Есть какой-то дым», — посетовала Чеботина.

Певица убеждена, что некоторым людям не нравится либо только она, либо их пара с ЮрКиссом. При этом исполнительница не понимает, почему общественности так интересна их пара. Чеботина не стала сравнивать себя и ЮрКисса с Хейли и Джастином Бибер, но отметила, что даже про голливудских звезд не пишут так часто, как про них.

«Якобы Юра сказал об этом (о расставании. — «Газета.Ru») в интервью полуторагодичной давности об этом, и все резко начали об этом писать. Пытались расшатать меня и вывести из равновесия?» — отметила Чеботина.

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