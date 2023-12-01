Успенская объяснила свое затворничество

Певица Любовь Успенская заявила, что нечасто посещает светские мероприятия, пытаясь проводить больше времени с семьей и коллегами. Ее слова передает «СтарХит».

«Я очень редко выхожу, стараюсь побольше находиться с моим коллективом, музыкантами, работать над альбомом для моей дочери, заниматься моей маленькой протеже — моделью Николь. Все эти выходы только мешают», — призналась исполнительница.

Успенская отметила, что выходит в свет только в особых случаях: на дни рождения близких либо важные концерты.

«Ты не получаешь за это деньги, но какой кайф исполнить, например, песню Владимира Высоцкого и понимать, что ты справилась с этой задачей и спела так, что круче еще никто не пел», — заявила она.

Помимо этого, исполнительница призналась, что мечтает о том, чтобы ее дочь Татьяну наградили на премии «Золотой граммофон». Она отметила, что сама много лет шла к признанию.

«Знаю много талантливых людей, но им не хватает финансовой поддержки для старта. В этом плане думаю, что моей Тане повезло: талант у нее есть, а мамаша поможет», — подытожила артистка.

Ранее Успенская рассказала, как выступала пьяной в Барвихе.