Зрители отравились неизвестным веществом на концерте рэпера Кишлака

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На концерте рэпера Кишлака в Москве зарегистрированы более десяти случаев отравления неизвестным веществом. На место происшествия прибыло несколько бригад скорой помощи, пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщается, мероприятие проводилось на Балтийской улице. По имеющейся информации, среди пострадавших находятся два-три 15-летних подростка и девять молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет.

В настоящее время все они проходят медицинское обследование, врачи пытаются поставить точной диагноз.

Большинство пострадавших употребляли алкоголь, также будет проведена проверка на использование наркотических веществ.

Ранее звезда шоу «Женский Stand Up» Ирина Мягкова пожаловалась на отравление. Она призналась, что сильно отравилась. Из-за недуга у звезды поднялась температура. Она отметила, что провела сутки в «полусне/полубреду». Артистке пришлось спать около унитаза из-за отравления. Сначала она предположила, что причиной плохого самочувствия мог стать соленый лосось.

В прошлом году на концерте в Петербурге школьник съел таблетку, которую ему дал незнакомец, и отравился.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.