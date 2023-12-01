Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зрители отравились неизвестным веществом на концерте рэпера Кишлака

В Москве больше десяти человек отравились на концерте рэпера Кишлака

close
100%
k.i.s.h.l.a.k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На концерте рэпера Кишлака в Москве зарегистрированы более десяти случаев отравления неизвестным веществом. На место происшествия прибыло несколько бригад скорой помощи, пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщается, мероприятие проводилось на Балтийской улице. По имеющейся информации, среди пострадавших находятся два-три 15-летних подростка и девять молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет.

В настоящее время все они проходят медицинское обследование, врачи пытаются поставить точной диагноз.

Большинство пострадавших употребляли алкоголь, также будет проведена проверка на использование наркотических веществ.

Ранее звезда шоу «Женский Stand Up» Ирина Мягкова пожаловалась на отравление. Она призналась, что сильно отравилась. Из-за недуга у звезды поднялась температура. Она отметила, что провела сутки в «полусне/полубреду». Артистке пришлось спать около унитаза из-за отравления. Сначала она предположила, что причиной плохого самочувствия мог стать соленый лосось.

В прошлом году на концерте в Петербурге школьник съел таблетку, которую ему дал незнакомец, и отравился.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий