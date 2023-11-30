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Актер из «Слова пацана» рассказал о работе с Иваном Янковским

Актер Леон Кемстач вспомнил, что Иван Янковский звал молодых коллег на репетиции

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер из сериала «Слово пацана» Леон Кемстач в интервью news.ru признался, что ему было комфортно работать с исполнителем главной роли Иваном Янковским.

«Иван Янковский — друг нашей семьи, мой отчим (актер Антон Богданов. — «Газета.Ру») с ним много работал. Он не только отличный как актер, но и как человек, товарищ. Пока мы с ним не встретились на съемках, я с ним не общался особо. Он мог зайти к нам в вагончик, спросить: «Как дела, пацаны?», предложить: «Давайте сцены порепетируем», — вспомнил Кемстач.

По словам 15-летнего артиста, он несколько раз беседовал со старшим коллегой о жизни, завтракал и ужинал с ним. При этом Кемстач признался, что готовился к своей роли по роликам на YouTube и рассказам бабушки и дедушки.

В конце ноября стало известно, что в титрах сериала «Слово пацана» не указали написавшую саундтрек группу «АИГЕЛ». В титрах каждой серии шоураннеры указывают авторов песен, даже если треки звучали в кадре всего несколько секунд. При этом группа «АИГЕЛ» в титрах не указана, хотя «Пыяла» звучит практически в каждой серии.

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