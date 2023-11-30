Дмитрий Колдун вспомнил, как носил одежду Киркорова из-за безденежья

Певец Дмитрий Колдун в интервью Яне Чуриковой признался, что после «Фабрики звезд» жил как «полубомж».

«Мне нечего было есть, мне не на что было снимать жилье. Я жил как полубомж такой, будучи победителем ''Фабрики'' и финалистом ''Евровидения'', — посетовал Колдун.

Музыкант напомнил, что ему удалось занять шестое место на «Евровидении» под руководством продюсера Виктора Дробыша и певца Филиппа Киркорова. Однако, по словам Колдуна, после такого успеха его принудили работать с другими людьми.

«После конкурса мне быстро напомнили, с какого парень года, с какого прохода и с кем я должен работать дальше. Назначили мне в продюсеры Александра Лунева. Сказали, что с Дробышем больше не работаю, с Филиппом — тоже», — вспомнил артист.

Еще после «Фабрики звезд» певец испытывал финансовые трудности. Киркоров помогал юному певцу и дарил свою одежду, предлагая брать ее на вес.

«Там было прям высыпано передо мной. На вес практически можно было забирать, сколько унесешь», — резюмировал музыкант.

Ранее Дмитрий Колдун признался, что не получил обещанные Дробышем деньги после «Фабрики звезд».