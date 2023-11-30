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В Московском Театре Эстрады объяснили появление портрета Пугачевой в фойе

В фойе Московского театра эстрады появился портрет Пугачевой

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Новиков/РИА Новости

В Московском Театре Эстрады ответили на информацию о том, что в холле здания появилась архивная фотография уехавшей из страны народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Об этом пишет «Абзац».

После ремонта театра, завершившегося в конце октября, зрители заметили в фойе черно-белый портрет певицы, выступавшей некогда в учреждении культуры.

«Я не понимаю вообще, почему это вызвало такое обсуждение, общественный резонанс. Мы уже месяц работаем, у нас на стенах висят абсолютно все народные артисты СССР. Среди них и Алла Борисовна, конечно. Зачем ее снимать?» — сказала пресс-секретарь Театра Эстрады Карина Захарова.

Художественный руководитель учреждения Геннадий Хазанов отказался отвечать на вопрос о портрете.

Ранее портрет Пугачевой сняли из фойе в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, где он провисел более 10 лет.

Ранее в Госдуме прокомментировали признание ЛГБТ экстремистской организацией.

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