Завершились съемки «Ректора» со звездой «Миллионера из Балашихи»

В Москве завершились съемки сериала Романа Фокина «Ректор» с Владимиром Канухиным — звездой «Миллионера из Балашихи» и «Цикад». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба платформы Premier.

Съемки сериала «Ректор» стартовали в первой половине осени и длились почти два месяца. В основном они проходили в Университете науки и технологий МИСиС — он стал научным институтом, в котором работает главный герой.

Главный герой сериала – Лаврентий Семенович Тимошин (Лаврик) – молодой, перспективный, но очень тревожный кандидат наук, работающий над лекарством от страха. Сам он боится всего от гнева матери до перемен в своем институте. И перемены настигают Лаврика, когда ему приходится стать ректором.

«Мы так долго работали над этим проектом — почти два года. И, наконец, он вступает в финальную стадию и готовится уже к выходу. Это настоящее счастье. Съемки были очень насыщенными, за эти два месяца все наши актеры и остальные члены команды выкладывались на полную, в итоге получился действительно интересный сериал на злобу дня с отличным юмором и при этом рассказывающий историю любви. Очень надеемся, что молодой ректор очарует зрителей», – говорит продюсер сериала Жан Просянов.

Восьмисерийный проект выйдет весной 2024 года на платформе Premier.Производством проекта занималась Студия творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

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