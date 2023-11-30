Актер Ульянов вспомнил о травме на съемках «Склифосовского»

Актер Дмитрий Ульянов признался в интервью с телеведущим Борисом Корчевниковым, что ему сломали нос на съемках 11-го сезона сериала «Склифосовский».

Ульянов признался, что надеялся на отсутствие травм в проекте, так как он играл роль интеллигентного врача. Поэтому перелом стал для него неожиданностью. По словам артиста, он повредил не только нос, но и случайно получил перелом пальца при падении.

«Самое обидное, что мне сломали нос не в кадре! Я подыгрывал этому человеку: снимали крупно его, он вообще меня не должен был касаться. Я стоял, подыгрывал ему за кадром, и он точно мне попал в нос», — заявил артист.

Ульянов признался, что в тот момент очень переживал за свое состояние, так как участвовал в трех проектах одновременно. Он вспомнил, как съемочная группа два часа ждала скорую, которая так и не приехала. По словам звезды, любой артист его поймет, так как внешность — это часть профессии.

Ульянов сыграл в проекте сосудистого хирурга Андрея Волошина. Сериал «Склифосовский» рассказывает о жизни и работе сотрудников больницы.

Ранее сообщалось, что Михаила Боярского могут выписать из больницы 1 декабря.