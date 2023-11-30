Глюкоза рассказала, как отпразднует Новый год

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, рассказала в интервью с umagazine.ru, что скорее всего встретит Новый год на работе.

Глюкоза призналась, что до сих пор не уверена, как отпразднует торжество. По словам звезды, если она не будет выступать, то отправится с семьей на отдых. Артистке интересно побывать на Сейшелах. Певица призналась, что обожает острова и жизнь на ней.

Чистякова-Ионова добавила, что очень любит традиции и старается соблюдать их в Новый год.

«Не раз так загадывала желание, но у меня не складывается с этим ритуалом — я постоянно давлюсь этой бумажкой. Так что в этом году под бой курантов просто буду всем сердцем желать, чтобы все задуманное исполнилось», — рассказала исполнительница.

Глюкоза также уверила, что все ее детские мечты уже сбылись. Артист объяснила, что 20 лет назад желала состояться в жизни, иметь семью, любимого человека и понимающих людей рядом. Также она хотела путешествовать и заглянуть «в самые интересные уголки» мира.

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