У перенесшего инсульт Юрия Соломина нет улучшений

Директор Малого театра Тамара Михайлова призналась в беседе с «Абзацем», что у госпитализированного худрука Юрия Соломина не наблюдается улучшений.

«Его еще не выписали, лежит в отделении неврологии. Он находится в состоянии средней тяжести. К сожалению, пока ситуация не поменялась, улучшений нет», — призналась женщина.

При этом 20 ноября внучка Соломина рассказывала об улучшении его самочувствия. Она признавалась, что врачи планируют перевести актера в обычную палату из палаты интенсивной терапии. По словам родственницы, в лечении артиста наметилась положительная динамика. Его речь стала более четкой, у него появились силы принимать родственников и коллег из театра.

При этом, отметила внучка, врачи не разрешают Соломину вставать с постели, добавив, что речь о выписке пока не идет.

Актера, режиссера, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина доставили в медицинское учреждение 6 ноября. У него случился инсульт — Соломин потерял сознание во дворе своего дома, и врачей вызвал его водитель.

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