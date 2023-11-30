Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сергей Лазарев раскрыл, что ему дарят поклонники вместо цветов

Певец Лазарев заявил, что поклонники дарят ему благотворительные чеки вместо цветов

close
100%
Иван Руднев/РИА Новости

Певец Сергей Лазарев признался в беседе с News.ru, что у него есть договоренность с фанатами о подарках.

Лазарев объяснил, что поклонники не вручают ему цветы на концертах. По словам исполнителя, он не всегда может взять букеты с собой после выступления, так как они быстро вянут. Вместо этого фанаты переводят деньги в благотворительные фонды.

«В подтверждение перевода дарят в конверте чек. Это может быть любая сумма, 100 рублей, 200, 1000, кто как может. Это такой нужный подарок, самый приятный для меня», — рассказал артист.

23 ноября Лазарев поделился кадрами на которых его девятилетний сын Никита записывает песню для новогоднего эфира в профессиональной студии. Певец рассказал, что мальчик «дико» переживал и нервничал, но справился. Он отметил, что сын не занимается пением профессионально и делает это «для души».

В первой половине ноября стартовали съемки традиционной новогодней программы «Новогодний голубой огонек». В передаче выступят Николай Расторгуев, Дмитрий Харатьян, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Нонна Гришаева, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Владимир Пресняков. Ведущими новогоднего шоу будут Андрей Малахов и Николай Басков.

Ранее Сергей Лазарев отказался фотографироваться с Волочковой на ковровой дорожке.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий