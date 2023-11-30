Сергей Лазарев раскрыл, что ему дарят поклонники вместо цветов

Певец Сергей Лазарев признался в беседе с News.ru, что у него есть договоренность с фанатами о подарках.

Лазарев объяснил, что поклонники не вручают ему цветы на концертах. По словам исполнителя, он не всегда может взять букеты с собой после выступления, так как они быстро вянут. Вместо этого фанаты переводят деньги в благотворительные фонды.

«В подтверждение перевода дарят в конверте чек. Это может быть любая сумма, 100 рублей, 200, 1000, кто как может. Это такой нужный подарок, самый приятный для меня», — рассказал артист.

23 ноября Лазарев поделился кадрами на которых его девятилетний сын Никита записывает песню для новогоднего эфира в профессиональной студии. Певец рассказал, что мальчик «дико» переживал и нервничал, но справился. Он отметил, что сын не занимается пением профессионально и делает это «для души».

В первой половине ноября стартовали съемки традиционной новогодней программы «Новогодний голубой огонек». В передаче выступят Николай Расторгуев, Дмитрий Харатьян, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Нонна Гришаева, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Владимир Пресняков. Ведущими новогоднего шоу будут Андрей Малахов и Николай Басков.

Ранее Сергей Лазарев отказался фотографироваться с Волочковой на ковровой дорожке.