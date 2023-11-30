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Сергей Лазарев поделился планами на Новый год

Певец Сергей Лазарев признался, что будет работать в новогоднюю ночь

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Иван Руднев/РИА Новости

Певец Сергей Лазарев признался, что планирует работать в новогоднюю ночь. Его слова передает NEWS.RU.

«Дети все равно не будут отмечать сам Новый год, потому что будут спать. А 1 января мы всей семьей встречаемся и празднуем, как и всегда», — поделился исполнитель.

Артист также заявил, что в этом году не будет Дедом Морозом для своих детей, так как даже 5-летняя дочь Анна в прошлом году узнала в детском саду, что это всего лишь сказочный персонаж.

Недавно сообщалось, что Сергей Лазарев отказался фотографироваться с Волочковой на ковровой дорожке. Балерина подошла к певцу на церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Она предложила вместе попозировать на камеру, но певец отказал. Позднее Лазарев признался, что «ему не стыдно» за свой поступок, отметив, что у него просто не было возможности сфотографироваться со всеми.

При этом находившаяся на церемонии корреспондентка отметила, что Лазарев успел сделать фото с Филиппом Киркоровым.

«Ну хорошо. Филипп успел», — заявил ей исполнитель.

Ранее Успенская заявила, что SHAMAN не дорос до звания легенды российской эстрады.

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