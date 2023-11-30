Любовь Успенская рассказала, как выступала пьяной в Барвихе

Певица Любовь Успенская вспомнила в беседе с News.ru, как написал во время одного из корпоративов.

Успенская призналась, что во время работы на одном из праздников в Барвихе выпила очень много алкоголя. Артистка отметила, что в тот день давала четвертый концерт подряд.

«Я вся такая была. Организаторы говорят: «Боже мой, как она будет петь?» Меня просто поставили. Там сидели мужики, в Барвихе. И я включила «Успенскую» и отпела так!» — поделилась звезда.

Успенская отметила, что сейчас не употребляет алкоголь совсем.

В октябре Успенская рассказала, что каждое утро начинает с двух стаканов воды и йоги или прогулки, но главный секрет ее молодости — правильное питание и полный отказ от алкоголя. Артистка отметила, что старается идти в ногу со временем, чтобы быть молодой в душе.

Успенская также не жалеет о сделанных пластических операциях, несмотря на неудачный опыт с хирургом Тимуром Хайдаровым. Она считает нормальным желание совершенствовать проблемные места на своем теле.

Ранее Киркоров рассказал об «астрономических деньгах» за его фит.