«Я никому ничего не должна»: Волочкова отрицает долг перед судебными приставами

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила «Газете.Ru», что у нее нет долга перед судебными приставами в размере почти 60 тысяч рублей. По словам балерины, накануне она выплатила не только задолженность, но и налоги на все свое имущество и автомобили.

«Вчера мой бухгалтер оплатила не 57 каких-то тысяч, как вы говорили. Я уже заранее оплатила налоги за мое имущество, за транспортные средства, «Майбах», машины, дом, квартиры, все оплачено. Никаких задолженностей у меня нет, я никому ничего не должна. Должны мне те, кто меня обманул по моей наивности, доверчивости, те, кто меня пытался кинуть, мне должны люди деньги. Что, в стране не происходит никаких событий? Вы бы с таким энтузиазмом мое шоу освещали. Как оно прошло, пришли бы, посмотрели, увидели бы и поняли, почему на меня столько нападок и выпадов в мой адрес. Никаких задолженностей нет, все оплачено, сумму не буду называть, потому что вам не снилась такая сумма. Я живу во дворце, я королева. Живете в трущобах и следите за жизнью Анастасии Волочковой. А вам не все равно, какие, где у меня траты? Живите своей жизнью, а не моей», — сказала она.

Накануне «Газета.Ru» выяснила, что судебные приставы хотят взыскать с балерины Анастасии Волочковой почти 60 тысяч рублей. Исполнительное производство в отношении ИП балерины начато 27 ноября. В графе с суммой непогашенной задолженности указана цифра в 57 195 рублей.

Ранее бывший жених Волочковой обманул фермера и ученого на 600 тыс. рублей.