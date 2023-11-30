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Лидер группы «Земляне» о SHAMAN: «Все видят его неискренность»

Музыкант Владимир Киселев заявил, что артисты отказываются выступать с SHAMAN

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидер группы «Земляне» и владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев признался, что российские исполнители отказываются сотрудничать с певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) из-за неискренности артиста. Слова Киселева передает NEWS.RU.

«К сожалению для него, очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет SHAMAN, тут же отказываются выступать. По одной простой причине — все видят весьма и весьма неискренность этого парня, все видят, что это абсолютно кремлевский продукт», — заявил музыкант.

Киселев также обвинил Дронова в том, что он не помогает армии России, а лишь «расчищает поляну для себя».

«Монетизируя те деньги, которые этот артист получает от кремлевских идеологов, при этом не сделать ничего для армии — я считаю, что это просто необъяснимая ситуация», — пояснил он.

2 октября ВЦИОМ опубликовал результаты исследования о лидерах российской эстрады. На первом месте среди артистов оказался певец SHAMAN, опередив исполнителя Олега Газманова.

21 ноября писатель Захар Прилепин объяснил, почему ему не нравится SHAMAN.

Ранее сообщалось, что писатель Михаил Зыгарь (признан в РФ иностранным агентом) и критик Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) избавляются от бизнеса в России.

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