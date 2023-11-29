Гуф хочет забрать дочь через суд

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) сообщил во время прямой трансляции в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что намерен забрать дочь Тину у бывшей жены Юлии Королевой через суд.

Долматов выразил нежелание, чтобы дочь оставалась у Королевой. Он заявил, что после рождения девочки у него проснулась любовь к абсолютно всем детям. Артист назвал свой брак с Королевой «полным пустяком».

«Это мой ребенок! Тина остается со мной. Мы будем общаться через суд», — заявил рэпер.

Гуф отметил, что Королева запросила слишком большие алименты, которые он не смог потянуть. По словам музыканта, даже судья был шокирован от суммы. Исполнитель выразился матом на свою экс-супругу. Долматов также обвинил бывшую жену в том, что она изменяла ему, пока тот был в рехабе.

20 октября Алексей Долматов и Юлия Королева официально развелись в Москве.

29 ноября Долматов опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой Королева проживает с дочерью Тиной на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. На видео музыкант разговаривает с охранником на английском языке. Он потребовал от мужчины впустить его в дом.

Ранее сестра Гуфа попросила не распространять негатив на фоне скандала рэпера.