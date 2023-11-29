В России создали первую премию за лучшие диалоги в кино

В Театре Ермоловой 30 ноября пройдет первая в России церемония вручения премии за лучшие «Диалоги в кино», созданная продюсером Александром Акоповым и писателем Александром Цыпкиным при поддержке «института кино» НИУ ВШЭ.

Цель премии – отметить лучшие диалоги в кино и сериалах.

В состав жюри вошли журналист Алена Долецкая, писатель и сценарист Сергей Минаев, актер Николай Фоменко, стендап-комик Евгений Чебатков и директор Института когнитивных исследований СПБГУ Татьяна Черниговская.

Награды будут вручены в номинациях «Лучший комедийный диалог», «Лучший драматический диалог», «Лучшие диалоги в сериале», «Лучший диалог с самим собой» и другие.

Председателем отборочной комиссии стал кинокритик Егор Москвитин, а постановщиком премии режиссер и актер Талгат Баталов.

Координатор премии – Анастасия Аянот.