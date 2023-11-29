Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России создали первую премию за лучшие диалоги в кино

В Москве пройдет премия за лучшие «Диалоги в кино»

close
100%
dialogivkino.ru

В Театре Ермоловой 30 ноября пройдет первая в России церемония вручения премии за лучшие «Диалоги в кино», созданная продюсером Александром Акоповым и писателем Александром Цыпкиным при поддержке «института кино» НИУ ВШЭ.

Цель премии – отметить лучшие диалоги в кино и сериалах.

В состав жюри вошли журналист Алена Долецкая, писатель и сценарист Сергей Минаев, актер Николай Фоменко, стендап-комик Евгений Чебатков и директор Института когнитивных исследований СПБГУ Татьяна Черниговская.

Награды будут вручены в номинациях «Лучший комедийный диалог», «Лучший драматический диалог», «Лучшие диалоги в сериале», «Лучший диалог с самим собой» и другие.

Председателем отборочной комиссии стал кинокритик Егор Москвитин, а постановщиком премии режиссер и актер Талгат Баталов.

Координатор премии – Анастасия Аянот.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий