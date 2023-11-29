В Минкульте объяснили, почему сняли с проката фильм «Айта»

Министр культуры России Ольга Любимова призналась, что у фильма «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева отозвали прокатное удостоверение после поступившей в ведомство критики граждан. Ее слова передает «РИА Новости».

«Фильм вызвал очень неоднозначную реакцию. Мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию самой тематики — межнациональной розни в нашем обществе, насколько это постоянно спорная тема… Когда фильм появился на онлайн-платформе, вызвал очень резко негативную реакцию и в социальных сетях…» — заявила Любимова.

Она добавила, что позднее встречалась с постановщиком Бурнашевым. Во время беседы они приняли решение «дальше трудиться вместе и стараться делать такие темы более тактичными».

Самый кассовый в истории якутский фильм «Айта» пропал из библиотек российских онлайн-кинотеатров после требования Роскомнадзора, выявившего в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». После Минкультуры отозвало у фильма прокатное удостоверение.

Позднее за фильм вступились глава региона и представители якутского парламента. Сам режиссер прокомментировал запрет фразой: «Это скорее ошибка».

Ранее сообщалось, что фильм «Хоккейные папы» успешно стартовали в прокате, собрав 58 млн рублей.