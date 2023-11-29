Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минкульте объяснили, почему сняли с проката фильм «Айта»

Минкультуры РФ: прокатное удостоверение у «Айты» отозвали после критики зрителей

close
100%
Сайдам Барыл

Министр культуры России Ольга Любимова призналась, что у фильма «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева отозвали прокатное удостоверение после поступившей в ведомство критики граждан. Ее слова передает «РИА Новости».

«Фильм вызвал очень неоднозначную реакцию. Мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию самой тематики — межнациональной розни в нашем обществе, насколько это постоянно спорная тема… Когда фильм появился на онлайн-платформе, вызвал очень резко негативную реакцию и в социальных сетях…» — заявила Любимова.

Она добавила, что позднее встречалась с постановщиком Бурнашевым. Во время беседы они приняли решение «дальше трудиться вместе и стараться делать такие темы более тактичными».

Самый кассовый в истории якутский фильм «Айта» пропал из библиотек российских онлайн-кинотеатров после требования Роскомнадзора, выявившего в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». После Минкультуры отозвало у фильма прокатное удостоверение.

Позднее за фильм вступились глава региона и представители якутского парламента. Сам режиссер прокомментировал запрет фразой: «Это скорее ошибка».

Ранее сообщалось, что фильм «Хоккейные папы» успешно стартовали в прокате, собрав 58 млн рублей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий