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Группа «Буерак» отменила концерт в Перми за день до шоу

В Перми отменили концерт пост-панк-группы «Буерак»

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БУЕРАК/VK

Псот-панк-группа «Буерак» за день до шоу отменила концерт в Перми. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на сообщение музыкантов.

«К сожалению, концерт в Перми переносится. Все билеты остаются действительны на новую дату, которая будет объявлена в скором времени», — пообещали представители группы.

Также концерт отменен в Тюмени.

Накануне концерт рэпера Кишлака (настоящее имя Максим Фисенко) в Оренбурге отменили после протестов активистов.

Telegram-канал издания продемонстрировал видеообращения людей, которые требуют отменить концерт Кишлака в Оренбурге и привлечь к ответственности организаторов мероприятия. На видео, опубликованном каналом, активисты называются себя представителями организаций, поддерживающих участников спецоперации России на Украине.

Ранее автор «Ведьмака» высказался о выборе Кавилла на роль Геральта.

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