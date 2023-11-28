Автор «Ведьмака» высказался о выборе Кавилла на роль Геральта

Писатель Анджей Сапковский на Vienna Comic Con высказался о выборе Генри Кавилла на роль Геральта — главного героя его цикла книг о Ведьмаке. Его цитирует Redanian Intelligence.

За роль в сериале Netflix «Ведьмак» писатель Кавилла похвалил.

«В моих книгах — только буквы. Но когда я увидел сериал Netflix, я понял, что голос Кавилла — тот самый. Если бы я давал Геральту голос, это был бы голос Кавилла», — признался он.

Накануне Сапковский на Vienna Comic Con признался, что стриминговый сервис Netflix не стал прислушиваться к его советам при экранизации «Ведьмака».

«Возможно, я подавал им какие-то идеи, но они никогда не слушали меня. Они никогда не слушают», — возмутился Сапковский.

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