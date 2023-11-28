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Никас Сафронов хотел прописать Орнеллу Мути в своей квартире

Художник Сафронов признался, что пытался прописать Орнеллу Мути в Москве

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Художник Никас Сафронов заявил, что пытался помочь итальянской актрисе Орнелле Мути с получением ВНЖ в России. Его слова передает «Абзац».

«Мы обращались в посольство Италии в России пару лет назад. Я даже собирался прописать ее у себя в квартире в Брюсовом переулке. Нам обещали помочь. Я начал оформлять документы на прописку, но после спецоперации начались санкции в отношении нашей страны и вся эта история отложилась на время», — отметил Сафронов.

Художник также назвал Мути первой звездой «такого уровня, которая открыто поддержала Россию на фоне СВО». Он считает, что россиянам нужно ответить ей тем же.

Недавно Мути призналась, что ездит в Россию ради любви и работы. При этом актриса посетовала, что изучение русского языка продвигается не самым лучшим образом из-за высокой занятости.

Сейчас Мути приехала в Москву с постановкой «Героическая жизнь гения», которая посвящена композитору Людвигу Бетховену и его музыке. Спектакль покажут в Театре на Таганке.

Ранее певец Филипп Киркоров отказался идти на спектакль с участием Орнеллы Мути.

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