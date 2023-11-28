Легенда кантри-музыки объяснила нежелание переписываться по телефону

Легенда кантри-музыки Долли Партон призналась, что не пользуется мессенджерами. Фрагмент ее беседы с актрисой Дрю Бэрримор на шоу последней цитирует Page Six.

По словам 77-летней певицы, она опасается высоких технологий.

«Не хочу говорить с каждым, кто захочет поболтать со мной. Я не переписываюсь, потому что не хочу быть обязанной отвечать», — объяснила она свое нежелание поддерживать контакт с другими подобным образом.

Партон уточнила, что отвечает на звонки и перезванивает, если не может взять трубку.

«Конечно, я не дурочка, я бы научилась, если бы захотела, но лучше я буду пользоваться факсом, чтобы связаться с командой. У меня лучшая на свете команда, меня окружают великие люди, но у меня просто нет времени, чтобы днями напролет утыкаться в телефон», — сказала она.

В мае 2022 года крестная дочь Партон, певица Майли Сайрус, жаловалась, что не может связаться с кантри-звездой через мессенджеры.

Накануне Долли Партон признавалась, что дедушка порол ее за слишком откровенный образ.

Ранее создателей «Форсаж 9» оштрафовали из-за несчастного случая с каскадером.