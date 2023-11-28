Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Легенда кантри-музыки объяснила нежелание переписываться по телефону

Певица Долли Партон призналась, что не пользуется мессенджерами

close
100%
Mark Humphrey

Легенда кантри-музыки Долли Партон призналась, что не пользуется мессенджерами. Фрагмент ее беседы с актрисой Дрю Бэрримор на шоу последней цитирует Page Six.

По словам 77-летней певицы, она опасается высоких технологий.

«Не хочу говорить с каждым, кто захочет поболтать со мной. Я не переписываюсь, потому что не хочу быть обязанной отвечать», — объяснила она свое нежелание поддерживать контакт с другими подобным образом.

Партон уточнила, что отвечает на звонки и перезванивает, если не может взять трубку.

«Конечно, я не дурочка, я бы научилась, если бы захотела, но лучше я буду пользоваться факсом, чтобы связаться с командой. У меня лучшая на свете команда, меня окружают великие люди, но у меня просто нет времени, чтобы днями напролет утыкаться в телефон», — сказала она.

В мае 2022 года крестная дочь Партон, певица Майли Сайрус, жаловалась, что не может связаться с кантри-звездой через мессенджеры.

Накануне Долли Партон признавалась, что дедушка порол ее за слишком откровенный образ.

Ранее создателей «Форсаж 9» оштрафовали из-за несчастного случая с каскадером.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий