Сын Боярского подтвердил, что артист перенес инфаркт

Сын актера и певца Михаила Боярского Сергей подтвердил «Газете.Ru», что артист находится в больнице после перенесенного инфаркта. Он отметил, что Боярский чувствует себя «неплохо».

«Да, это так. Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — сказал Боярский-младший.

О том, что актер и певец Михаил Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу с инфарктом 27 ноября, сообщил телеканал 78.ru. Спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать.

Ранее сын 90-летнего режиссера Митты опроверг данные о его тяжелом состоянии.