Даша Дошик призналась, что хотела бы поучаствовать в откровенной съемке

Блогерша Даша Дошик призналась, что приветствует откровенные съемки знаменитостей для мужских журналов типа Maxim и Playboy. При этом она заявила «Газете.Ru», что не стала бы сниматься полностью обнаженной.

«Не супероткровенно — как Настя Ивлеева абсолютно голой снялась. Мне не очень нравится эстетика голого тела — своего. Я, безусловно, люблю свое тело, но полностью оголять его — для меня перебор. Я бы сделала красивую съемочку, но полностью голой — нет. Мне еще рано для таких экспириенсов», — заявила 19-летняя блогерша.

На съемках постера к фильму «Елки 10» Дошик познакомилась с Филиппом Киркоровым — и призналась, что перед встречей с ним сходила в салон красоты и надела свою лучшую одежду.

«Он очень яркий, рядом чувствуется его невероятно мощная энергетика. Мы с ним постояли, пообщались, я поняла, что он живой человек, тоже родился на планете Земля, все нормально. Замечательный мужчина», — поделилась Дошик.

Ранее блогерша заявила о желании записать фиты с Киркоровым, Лазаревым и Биланом.