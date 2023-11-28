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Даша Дошик объяснила свое заявление о том, что деньги для нее важнее аудитории

Блогерша Дошик заявила, что спровоцировала аудиторию на хейт ради новой песни

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Пресс-служба фильма «Елки 10»

Блогер-миллионник Даша Дошик объяснила прогревом песни свое заявление о том, что деньги для нее важнее аудитории. Об этом тиктокерша заявила в интервью «Газете.Ru».

«Я просто прогреваю аудиторию перед выходом своего нового трека, можете так написать», — сказала Дошик.

8 ноября на YouTube-канале «Егорик» блогерша выступила с заявлением о том, что ей безразличны подписчики (которых у нее в TikTok более 22 млн), а соцсети она ведет ради денег. Это спровоцировало хейт и отписки от страниц блогерши. Когда начался скандал, Дошик записала извинение своим подписчикам:

«Я бы хотела искренне извиниться за свое недавнее поведение. Я действительно вас очень сильно люблю, дорогие зрители, да и хейтеры тоже, на самом деле. Очень я вас люблю. Никакие огромные деньги не могут мне заменить вас. Спасибо, что вы меня смотрите, заи».

В фильме «Елки 10», который выйдет в кино 7 декабря, Дошик сыграла бывшую геймершу. В комедии также снялся Филипп Киркоров, с которым 19-летняя звезда познакомилась на съемках постера.

Ранее Дошик призналась, что три раза сходила в душ и надела лучшую одежду перед встречей с Киркоровым.

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