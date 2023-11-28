Звезда «Секса в большом городе» объявила голодовку из-за действий в Газе

Известная по роли в сериале «Секс в большом городе» актриса Синтия Никсон заявила на пресс-конференции у Белого дома, что объявит голодовку, чтобы призвать к прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает Newsweek.

Вместе с ней в пятидневной акции примут участие «видные мусульманские и еврейские» активисты, а также законодатели штата Нью-Йорк.

В своей речи Никсон потребовала от президента США Джо Байдена прекратить финансировать Израиль ради окончания военного конфликта. Она отметила, что американский лидер должен призвать обе стороны к переговорам о прекращении огня.

Кроме того, назвавшая себя «матерью еврейских детей» Никсон подчеркнула, что именно сын попросил ее использовать свое влияние и как можно громче донести: «Больше никогда для всех».

Newsweek подчеркивает, что сама Никсон не является еврейкой, однако ее дети от экс-партнера Дэнни Мозеса — да.

До этого звезда «Секса в большом городе» оказалась в числе 250 знаменитостей, которые подписали письмо с призывом к прекращению огня в Газе. По данным Newsweek, инициативу голодовки поддержали различные организации, включая Кампанию за права палестинцев США и др.

Ранее рэперша Карди Би раскритиковала Байдена за помощь Украине и Израилю.