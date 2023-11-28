Алена Водонаева назвала своего краша в российском шоу-бизнесе

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева рассказала в Telegram-канале, кого считает своим «крашем» среди российских звезд.

Водонаева призналась, что ей очень нравится актер Иван Янковский. Блогершу интересует его творчество. Она отметила драматичность и харизму в его работах. Также ее привлекает, как выглядит артист.

По словам Водонаевой, Янковский — красивый и «идеально геометричен».

«В его внешности есть благородство, мужественность и порода. Это мой любимый актер», — поделилась звезда.

Иван Янковский родился в семье актеров. В 2008-м он дебютировал в кино в фантастическом триллере Романа Прыгунова «Индиго». В его фильмографии около 30 ролей. Он сыграл в таких проектах, как «Огонь», «Топи», «Фишер», «Союз спасения. Время гнева», «Текст».

Водонаева отметила, что долгое время ей никто не нравился из российского шоу-бизнеса.

В ноябре Водонаева заявила, что ее не любит публика. Она призналась, что строга к себе и своим фанатам. Звезда «не разрешает» своим поклонникам вольности в вопросах питания и внешнего вида, так как делают это другие знаменитости. В пример она привела свою бывшую коллегу по «Дому-2» Ольгу Бузову. Она назвала телеведущую доброй.

Ранее актер Александр Лыков назвал великолепной постельную сцену с Гузеевой.