Киркоров сделал предложение 41-летнему продюсеру: «Никакие свахи не нужны!»

Певец Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца музыкальному продюсеру Татьяне Тур. Об этом сообщает kp.ru.

На премьере фильма «Теща» Киркоров признался, что не намерен пользоваться услугами свахи Ларисы Гузеевой. Артист подтолкнул к себе 41-летнюю Тур и заявил, что «ему не нужны никакие свахи».

«У меня и так все нормально», — отметил артист.

Увидев на премьере Гузееву, Киркоров встал перед ней на коленях. Как отмечает издание, певец взял артистку за руки и выразил свое почтение.

В октябре Успенская заявила, что Киркоров делал ей предложение в Америке. На тот момент артистка была замужем. По словам певицы, через неделю после этого события Киркоров женился на Алле Пугачевой.

В ноябре Киркоров опроверг, что делал предложение коллеге Любови Успенской. Певец назвал слова коллеги ее «похотливыми мыслями». Исполнитель отметил, что звал под венец множество звезд, но не ее.

Киркоров предположил, что возможно Успенская хотела за него выйти замуж, однако он не видел себя рядом с ней.

Ранее Киркоров рассказал об отношениях с матерью Пугачевой.