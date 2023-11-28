«Должен нравиться маме»: дочь Ларисы Гузеевой описала, каким хочет видеть будущего мужа

Будущий муж 23-летней дочери телеведущей Ларисы Гузеевой Ольги должен быть таким, который понравится ее матери. Об этом она рассказала kp.ru на премьере фильма «Теща», где Гузеева сыграла главную роль.

«Я думаю тот, который будет нравиться маме. Но пока что я свободна сердцем. А там посмотрим», — сказала дочь актрисы.

Она также отметила, что в реальности ее мать отличается от героини фильма, где она выступает в роли свирепой тещи. По ее словам, она очень мягкая и всегда соблюдает границы с другими людьми. Ольга добавила, что между ними очень близкие отношения, поэтому она также знакомит мать со своими молодыми людьми.

«В начале молодые люди беспокоятся, у них есть какая-то картинка в голове, которая представляет собой Ларису Гузееву. А потом они видят женщину в халате и с пельменями. И такие: «вау!». Но вообще она всегда всех кормила, обнимала, целовала. И всех близко к сердцу принимала, несмотря на то, что предложение руки и сердца мне пока никто не делал», — поделилась она.

17 ноября Лариса Гузеева призналась, что ее дочь Ольга оказалась недовольна поведением артистки на съемках фильма «Теща».

Ранее юморист Гарик Харламов признался, что ему было тяжело начинать общение с Ларисой Гузеевой на съемках фильма «Теща».