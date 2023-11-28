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Ксения Собчак показала Полину Гагарину с новым возлюбленным

Журналистка Ксения Собчак заявила, что Гагарина очень нежна с новым возлюбленным

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Телеграм-канал «СОБЧАК»

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала видео с показа бренда Yana Dress.

На ролике видно, как напротив Собчак за одним столом сидят певица Полина Гагарина и ее новый возлюбленный, танцор Станислав Миков. Они позировали фотографам и улыбались. Собчак отметила, что звезда с большой нежностью относится к новому избраннику.

«Полина Гагарина очень нежна со своим бойфрендом. Приятно видеть красивых и счастливых людей», — написала Собчак.

Полина Гагарина была замужем дважды. В браке с актером Петром Кисловым певица в 2007 году родила сына Андрея. В 2010 году брак распался. В 2014 году Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, а в 2017-м родила от него дочь Мию. В декабре 2020 года они развелись. Осенью 2023 года Гагарина начала отношения с танцором из своего коллектива Станиславом Миковым.

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