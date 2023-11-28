Названо слово 2023 года по версии Merriam-Webster

По версии составителей американского толкового словаря Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, издаваемого компанией Merriam-Webster, прилагательное «authentic» («аутентичный») стало словом 2023 года в связи с развитием искусственного интеллекта. Об этом сообщил ведущий редактор словаря Питер Соколовски в интервью агентству Associated Press.

В словаре дано несколько определений для слова «authentic»: неложный, настоящий, действительный, соответствующий фактам, сходный с оригиналом, передающий основные черты. Соколовски отметил, что в 2023 году был замечен кризис аутентичности. «Когда мы начинаем сомневаться в подлинности чего-либо, мы начинаем ценить ее еще больше», — сказал он. Официальное объявление о слове года по версии Merriam-Webster будет сделано позже.

Соколовски указал, что сейчас мы не всегда можем доверять тому, что видим. «Можем ли мы быть уверены, что студент сам написал эту работу? Можем ли мы быть уверены, что политик действительно сделал такое заявление? С некоторых пор мы больше не можем сразу доверять тому, что видим», — считает специалист. Редактор отметил, что команда Merriam-Webster не всегда углубляется в причины популярности определенного термина, но подлинность стала важной темой.

Выбор слова года основывается на анализе поисковых запросов на сайте словаря. Соколовски сообщил, что интерес к слову «authentic» был высоким в течение всего 2023 года, и выделить отдельные пики, как это было в предыдущие годы, невозможно.

В этом году команда Merriam-Webster отсеяла такие популярные кандидаты, как «любовь» и «влияние», а также слова, связанные с играми Wordle и Quordle. Кандидатами на слово года стали «authentic», X (ранее Twitter), EGOT («Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони») и Elemental («Элементарно», название нового мультфильма компании Pixar).

В прошлом году словом года было признано «gaslighting» («газлайтинг»), которое обозначает психологические манипуляции.

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