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Дарья Донцова пугает гостей маской мопса

Писательница Дарья Донцова призналась, что любит пугать журналистов маской мопса

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НТВ

Писательница Дарья Донцова призналась в шоу «Звезды сошлись», что любит пугать гостей маской мопса.

Донцова рассказала, что надевает маску с мордой мопса перед встречей с журналистами, которые к ней приходят в дом впервые. В такие момент звезда выглядывает из поворота в аксессуаре и говорит: «Ку-ку». По словам писательницы, некоторые бросают сумки и убегают при виде подобного.

Донцова рассказала, что маска мопса досталась ей от мужа. Супруг подарил ей такой аксессуар на день рождения.

«Я просыпаюсь рано утром. Как обычно, пять утра. У меня у кровати стоит гигантский мопс. Огромный. Смотрит на меня и громким голосом говорит: «Я принес тебе подарок». Люди, как я не описалась, я не знаю», — вспомнила писательница.

Донцова отметила, что не кричала в тот момент, но у нее пропал голос. Писательница отметила, что пыталась напугать в этой маске своих питомцев, однако собаки отреагировали спокойно. Она поняла, что мопсы узнали ее по запаху.

«Я ожидала, что они испугаются. Что решат, что я большая собака», — рассказала Донцова.

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