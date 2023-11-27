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Моргенштерн* объявил о закрытии лейбла в России

Рэпер Моргенштерн закрыл лейбл Bugatti Music

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) сообщил в Telegram-канале, что закрыл музыкальный лейбл Bugatti Music.

Моргенштерн заявил, что гордится работой, сделанной в звукозаписывающей компании. Артист отметил, что команда проделала огромный путь. По его словам, никто из российских лейблов не совершал «таких мувов», как Bugatti Music.

«Фит за лям долларов, паленые кроссы рич зе кида, Арут и Кизару рекламирующие БК… Мы делали невозможное. Наши молодые пацаны росли на глазах, и сегодня в полночь выйдет последний альбом на Bugatti Music, и я рад что именно Илюха станет типом, который закроет нашу историю», — написал музыкант (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Bugatti Music основан в 2022 году в Дубае. Первый релиз лейбла стал платиновым. За год работы команда проекта выпустила более 20 треков с участием артистов ARUT, Morgenshtern, Talia, Entype, Big Baby Tape, The Limba, Элджей.

В ноябре Савеловский суд города Москвы оштрафовал Моргенштерна на 40 тысяч рублей. Причиной санкций стало то, что музыкант не направил декларации о доходах и расходах в Минюст РФ. Это требование обязательно для всех, кто имеет статус иноагента в России, отмечает издание.

Ранее Оззи Осборн рассказал об уходе со сцены.

*  признан в РФ иностранным агентом
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