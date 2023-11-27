Зрители подрались на концерте группы «Любэ» в Кемерово

На концерте группы «Любэ» в Кемерово подрались зрители, сообщила «Газете.Ru» местная жительница Любовь. Она предположила, что устроившие драку зрители были «под алкоголем».

«Мы так и не поняли, из-за чего произошла драка, так как сидели в начале зала, и все внимание было на сцену. Думаю, парни были под алкоголем. Охрана еле как минут через 15 вывела их из зала, и концерт продолжили. Просто люди не умеют себя вести и контролировать. Все равно это не помешало нам насладиться замечательным голосом Николая Расторгуева и его команды», — сказала она.

Зрительница добавила, что лидер «Любэ» Расторгуев во время драки ушел за кулисы и продолжил концерт, когда его аплодисментами пригласили на сцену.

«Николай сначала хотел продолжить петь, но потом видит, что там драка не утихает, спокойно удалился в закулисье. Когда дебоширов вывели, зал аплодисментами позвал Николая, и он вернулся на сцену, продолжил петь. За это ему отдельное спасибо, что он не психанул, как у многих артистов это бывает, а на позитивной ноте вышел и начал петь. Огромное уважение к нему и к его команде. Хочу сказать: приятно посмотреть и послушать», — добавила она.

Сам Расторгуев сообщил «Газете.Ru», что он «не в курсе» произошедшего.

Видеоролик с дракой на концерте «Любэ» в городе Кемерово был опубликован в сообществе «Инцидент Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте». Автор публикации сообщил, что драка началась во время песни «Солдат». Он также отметил, что в буфете филармонии, где проходил концерт, свободно продавались коньяк, ром и шампанское.

Ранее на концерте Валерия Меладзе в Дубае произошла потасовка.