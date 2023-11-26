Рэйчел Зеглер рассказала о наставлении Спилберга: «Что бы ты ни делала — не моргай»

Актриса латиноамериканского происхождения Рэйчел Зеглер вспомнила о съемках в фильме «Вестсайдская история» режиссера Стивена Спилберга, рассказав о главном наставлении постановщика в самом начале съемок. Ее слова передает Yahoo.

«Это был мой первый съемочный день и Стивен Спилберг сказал: «Что бы ты ни делала — не моргай» . И представьте, вам прямо в лицо направили свет, а вы должны: а) не моргнуть; б) не прослезиться; в) выжить, так как это ваш первый день в самом первом фильме в карьере», — заявила актриса.

Зеглер также пошутила, что удостоилась премии «Золотой глобус» в мюзикле «Вестсайдская история» именно потому, что у нее «стальные глазные яблоки».

Премьера экранизации легендарного бродвейского мюзикла от Стивена Спилберга состоялась в 2021 году. Фильм был номинирован на семь «Оскаров» и получил три премии «Золотой глобус». В главной роли снялась дебютантка Рэйчел Зеглер. Кроме того, в картине играет Энсел Элгорт — звезда фильмов «Малыш на драйве» и «Щегол». Сценарий картины создал Тони Кушнер («Мюнхен», «Линкольн»).

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