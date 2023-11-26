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Певица Слава заявила, что ей не подходит трезвость: «Это не ко мне вообще»

Певица Слава призналась, что передумала бросать пить

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nastya_slava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что похудела на пять кг, потому что снова начала употреблять алкоголь.

«Ну ее, эту трезвость. Это не ко мне вообще. Лучше уж сочком потом запивать. Сегодня после концерта бахну за ваше здоровье», — сказала исполнительница.

В конце сентября блогерша Айза осудила певицу Славу за то, что та романтизирует употребление алкоголя. Бывшая жена рэпера Гуфа заявила, что своей критикой пытается защитить зависимых людей, стремящихся отказаться от алкоголя.

«А тут приходит Слава и со всех экранов заявляет, что бухать — это хорошо!» — возмутилась Айза.

При этом исполнительница ответила на обвинения Айзы словами: «Пить я люблю, пить я буду». Сланевская также назвала себя настоящим русским человеком и сильной женщиной.

Певица отметила, что многие российские знаменитости употребляют много спиртного, однако не показывают этого поклонникам. Она не стала называть конкретных имен и заявила, что многие звезды скрывают пристрастие к алкоголю. Кроме того, Слава назвала бывшую жену Гуфа «блогершей, которая находится в жопе мира».

Ранее сообщалось, что телеведущая Виктория Боня решила отказаться от одежды из натурального меха.

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