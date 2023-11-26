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Поэт Лаймы Вайкуле объяснил, почему певица критикует Россию

Поэт Виктор Пеленягрэ: Лайма Вайкуле боится, что у нее отберут дом в Латвии

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laima_vaikule_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Автор песен «Акапулько» и «Я вышла на Пикадилли» Лаймы Вайкуле Виктор Пеленягрэ предположил, что артистка критикует Россию из-за боязни остатся без дома в Латвии. Его слова передает mk.ru.

«В 1991 году, когда латыши стали независимыми, первым делом эти европейцы по какой-то реституции отобрали у нашей Лаймы избу в Юрмале. Дом, в общем. И она боится, что опять эти прибалты под общим руководством Урсулы фон дер Ляйен что-нибудь такое же выкинут», — заявил поэт.

Пеленягрэ добавил, что раньше Вайкуле вообще не говорила о политике, пресекая любые вопросы журналистов по этому поводу.

«Я на сто процентов уверен, что на нее наехали «лесные братья» и​ сказали, что и как говорить. Она же состоялась по большому счету как русская певица с латышскими корнями», — подчеркнул он.

Недавно музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал певицу Лайму Вайкуле «долбанутой». Это случилось после сказанных Вайкуле слов на интервью журналистке Наталье Мосейчук. Она дала его два месяца назад. Певица призналась, не будет выступать в России, если россияне не извинятся и не покаются.

Ранее сообщалось, что Евгению Беркович отпустили на прощание с бабушкой.

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