Из «Суперстара» выгнали еще одного участника

Певица Екатерина Суржикова покинула шоу «Суперстар» в четвертом выпуске телепроекта.

В рамках передачи она исполнила песню «Ангелы здесь больше не живут» в память о своем отце Иване Суржикове, который прославился исполнением русских народных песен. Член жюри Наташа Королева раскритиковала выступление Суржиковой и выразила мнение, что артистка неправильно выбрала песню для своего номера.

«Вам удивительно не идет эта песня. Ничего с собой поделать не могу. И спето хорошо, и номер прекрасный, но я не почувствовала тех вибраций, которые бы мне хотелось. Для меня тема папы очень тонкая. Неудачная эта песня для вас в этой ситуации. Надо было посвятить отцу песню в народном стиле», — высказалась Королева.

Телеведущая Лера Кудрявцева присоединилась к мнению звезды и добавила, что Суржиковой мешает ее скромность. Исполнительница поблагодарила судей и зрителей, а также призналась, что ей понравилось участвовать в проекте. Суржикова покинула проект с 21 баллом от судей, высшую строчку рейтинга на данный момент занимает певец Игорь Наджиев с 31 баллом.

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