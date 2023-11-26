В Узбекистане произошла давка на концерте Jah Khalib

В Ташкенте произошла давка на концерте рэпера Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов), так как поклонники музыканта не смогли попасть на выступление. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Издание отмечает, что инцидент произошел из-за приобретенных у перекупщиков билетов. У входа в спорткомплекс «Хумо Арена» в Ташкенте образовалась большая толпа.

В местном управлении Национальной гвардии сообщили, что задержали подозреваемых в нарушении порядка граждан. Там отметили, что пострадавших в давке нет. Сейчас ведется расследование инцидента.

В апреле в Москве отменили концерт казахстанского рэпера Jah Khalib вслед за петербургским. При этом 17 апреля Минкульт попросили проверить Мамедова на причастность к ВСУ. Пользователи призвали отменить концерты Jah Khalib, который открыто поддержал Украину после начала спецоперации. В своих соцсетях он поддержал жителей Украины словами: «Я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами».

Позднее российские фанаты Jah Khalib пожаловались на то, что не могут вернуть денежные средства за отмененные концерты рэпера.

Ранее сообщалось, что фильму «Поедем с тобой в Макао» могут отказать в прокате.