Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Узбекистане произошла давка на концерте Jah Khalib

Sputnik: на концерте Jah Khalib в Ташкенте произошла давка из-за перекупщиков

В Ташкенте произошла давка на концерте рэпера Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов), так как поклонники музыканта не смогли попасть на выступление. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Издание отмечает, что инцидент произошел из-за приобретенных у перекупщиков билетов. У входа в спорткомплекс «Хумо Арена» в Ташкенте образовалась большая толпа.

В местном управлении Национальной гвардии сообщили, что задержали подозреваемых в нарушении порядка граждан. Там отметили, что пострадавших в давке нет. Сейчас ведется расследование инцидента.

В апреле в Москве отменили концерт казахстанского рэпера Jah Khalib вслед за петербургским. При этом 17 апреля Минкульт попросили проверить Мамедова на причастность к ВСУ. Пользователи призвали отменить концерты Jah Khalib, который открыто поддержал Украину после начала спецоперации. В своих соцсетях он поддержал жителей Украины словами: «Я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами».

Позднее российские фанаты Jah Khalib пожаловались на то, что не могут вернуть денежные средства за отмененные концерты рэпера.

Ранее сообщалось, что фильму «Поедем с тобой в Макао» могут отказать в прокате.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий