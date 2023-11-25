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Сестра Бритни Спирс ответила на вопрос о ссорах с певицей

Сестра Бритни Спирс заявила, что любит раскритиковавшую ее певицу

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Global Look Press

На реалити-шоу о выживании «Я знаменитость, заберите меня отсюда!» сестра певицы Бритни Спирс Джейми Линн ответила на вопрос, бывают ли у нее ссоры со звездной родственницей. Спирс цитирует Page Six.

«Я люблю свою сестру. Я всегда думала, что она лучше всех, что бы она ни делала. Если кто-то говорил о сестре плохо, даже если я подозревала [ее неправоту], я готова была ее защищать», — сказала Джейми Линн.

32-летняя Джейми Линн Спирс во всех своих интервью всегда говорила, что только поддерживала Бритни. Однако недавно Бритни Спирс раскритиковала младшую сестру — она заявила, что все ее близкие родственники должны сесть в тюрьму за то, что делали с ней. Спирс имела в виду опеку отца, под которой провела 13 лет и от которой избавилась только в 2021 году.

Недавно Джейми Линн на шоу «Я знаменитость» сделала вид, что не знает свою знаменитую сестру.

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