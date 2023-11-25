Актриса отреагировала на проверку фильма «Поедем с тобой в Макао» на пропаганду азартных игр

Фильм «Поедем с тобой в Макао», который проверяют на популяризацию азартных игр, является «пропагандой любви». Об этом «Газете.Ru» заявила актриса Анна Завтур, исполняющая в картине одну из ролей. Она отметила, что работающая над фильмом команда «будет счастлива в любом случае».

«Этот фильм о любви, мы будем счастливы в любом случае — ничто не омрачит нашего счастья. Наш фильм — пропаганда любви», — заявила она.

25 ноября продюсерская компания FT Production, занимающаяся производством фильма «Поедем с тобой в Макао» режиссера Романа Михайлова, сообщила, что кинокартина может не получить прокатного удостоверения. Отмечается, что работу проверяют на пропаганду азартных игр, а прокатное удостоверение выдали только на время проведения кинофестиваля «Зимний», в рамках которого фильм покажут 4 декабря.

По сюжету фильма студент юридического факультета Олег, живущий с матерью и отчимом, узнает, что его родной отец вышел из тюрьмы на свободу и хочет с ним увидеться. Встретившись с отцом, Олег обнаруживает, что тот — заядлый игрок в покер, который открывает сыну мир подпольных казино. В фильме сыграли Олег Чугунов, Юлия Марченко, Илларион Маров, Олег Рязанцев, Анна Завтур, Федор Лавров и сам режиссер.

Ранее снявший «Брата 3» Валерий Переверзев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что его авторскому фильму не выдают прокатное удостоверение из-за названия.