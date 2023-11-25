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Полиция пришла в театр на презентацию книги директора «Мемориала»*

Депутат Вишневский: на презентацию книги о Сандормохе пришла полиция

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Евгений Биятов/РИА Новости

Сотрудники полиции пришли на презентацию книги директора НИЦ «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов), правозащитницы Ирины Флиге про Сандормох. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский.

По словам Вишневского, презентация изданной еще в 2019 году книги «Сандормох. Драматургия смыслов» проходила в Интерьерном театре.

«По заявлению некоего бдительного гражданина Е.Е. Семенова, что, мол, поводится «оппозиционное мероприятие» и с участием «иностранных агентов». Никаких «агентов» полиция найти не может (поскольку их нет), но и уходить отказывается. Хочет изъять одну книгу для якобы «проверки», — уточнил Вишневский.

Вишневский также рассказал, полицейские переписывали данные собравшихся на мероприятии, взяли у них объяснения и изъяли одну книгу для проверки. Он также рассказал, что никаких претензий к организаторам и участникам мероприятия не было предъявлено. После ухода полиции мероприятие удалось закончить.

Сандормох — урочище, расположенное в 19 километрах от Межьегорска в Карелии. Здесь покоятся тысячи репрессированных и приговоренных к высшей мере наказания людей. Ирина Флиге была одной из тех, кто обнаружил Сандормох.

Накануне на вернувшегося в Россию певца Шарлота завели три уголовных дела.

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*   организация включена Минюстом в список иноагентов
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