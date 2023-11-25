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Анна Чапман стала участницей кинофестиваля «RT. Док: Время героев»

Анна Чапман привезла в Волгоград фильм об оружии «ВПК США. Бизнес на крови»

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Телеграм-канал «Anna.Chapman»

Экс-шпионка и телеведущая Анна Чапман стала участницей кинофестиваля «RT. Док: Время героев» в Волгограде. Об этом сообщает mk.ru.

Уроженка Волгограда привезла на малую родину свой фильм «ВПК США. Бизнес на крови», в котором расскажет об особенностях деятельности военно-промышленного комплекса США. Картину покажут 26 ноября — в день закрытия киносмотра.

Всего на кинофестивале зрителям покажут 15 фильмов о Донбассе, включая фильм специального корреспондента «Волгоград-ТРВ» Артема Ямщикова «После тумана» о жителях новых регионов России.

В 2010 году Анну Чапман арестовали в США и обвинили в шпионаже. Чапман признала себя виновной в нелегальном сотрудничестве с Россией. Ее выслали на родину вместе с девятью другими фигурантами этого дела в обмен на четырех российских граждан, обвиненных ранее в шпионаже в пользу США и Великобритании. В 2022 году к 40-летию Чапман «Газета.Ru» готовила фотогалерею о жизни шпионки.

Ранее бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина рассказала о своих 11 котах.

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