Экс-шпионка и телеведущая Анна Чапман стала участницей кинофестиваля «RT. Док: Время героев» в Волгограде. Об этом сообщает mk.ru.

Уроженка Волгограда привезла на малую родину свой фильм «ВПК США. Бизнес на крови», в котором расскажет об особенностях деятельности военно-промышленного комплекса США. Картину покажут 26 ноября — в день закрытия киносмотра.

Всего на кинофестивале зрителям покажут 15 фильмов о Донбассе, включая фильм специального корреспондента «Волгоград-ТРВ» Артема Ямщикова «После тумана» о жителях новых регионов России.

В 2010 году Анну Чапман арестовали в США и обвинили в шпионаже. Чапман признала себя виновной в нелегальном сотрудничестве с Россией. Ее выслали на родину вместе с девятью другими фигурантами этого дела в обмен на четырех российских граждан, обвиненных ранее в шпионаже в пользу США и Великобритании. В 2022 году к 40-летию Чапман «Газета.Ru» готовила фотогалерею о жизни шпионки.

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