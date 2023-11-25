«Эксмо-АСТ» продало рекордное количество прав на экранизации

Крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ» в 2023 году продала рекордное количество прав на экранизации выпускаемых ею книг. Об этом сообщают «Ведомости».

Креативный директор по кинопроизводству холдинга Александра Шипетина рассказала, что с начала 2023 года было заключено 18 сделок. Сделки в основном касались съемок проектов для онлайн-кинотеатров и крупных телеканалов. В предыдущие годы количество сделок не превышало 12-13.

В частности, запланировано пять экранизаций по произведениям Аси Лавринович, экранизация книги о психологической самопомощи «К себе нежно» Ольги Примаченко для «Кинопоиска», книги «Симон» Наринэ Абгарян для Premier.

Накануне в России возобновили работу немецкое и испанское подразделения издательства Penguin Random House — одного из крупнейших в мире.

Ранее стало известно, что фильму «Поедем с тобой в Макао» могут отказать в прокате.